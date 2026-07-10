Durante luglio e agosto, si svolgono eventi dedicati a scoprire la storia, la natura e i sapori della zona. Le iniziative, organizzate dal Dmc dei Percorsi del Savio, prevedono visite guidate, degustazioni e attività all'aperto. Le manifestazioni sono rivolte a chi desidera immergersi nelle tradizioni locali e vivere un’esperienza estiva tra paesaggi naturali e cultura.

Luglio e agosto per una full immersion estiva tra gusto, natura, storia e magìa, promossa da Dmc dei Percorsi del Savio, che organizza e promuove il turismo di Vallata. Tutti i lunedì di luglio e agosto, alle 15.30, si può andare alla scoperta di Documenti e memoria a Bagno, con una visita guidata da esperti archivisti all’Archivio storico comunale custodito a Palazzo del Capitano. I martedì, a partire dalle 16, protagonista è il ‘ Tortello dell’Alto Savio ’, laboratorio culinario su una delle eccellenze gastronomiche più amate e conosciute della Vallata, con golosa degustazione finale al Ristorante Giardino a San Piero. Tutti i mercoledì pomeriggio, alle 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Storia e magia tra gusto e natura. Gli appuntamenti dell’estate

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