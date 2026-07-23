I sei romagnoli di Miro Gori. Sono i protagonisti dell’ultimo impegno letterario dell’ex sindaco di San Mauro Pascoli, presidente di Anpi territoriale e vivace promotore culturale: si intitola ’ Il circolo del giudizio ’. Gori, di che cosa parla il libro? "Racconta la straordinaria vicenda di un gruppo di giovani santarcangiolesi, sei per l’esattezza, che partiti nell’immediato secondo dopoguerra dalle radici romagnole e dal dialetto ne hanno fatto uno strumento per raccontare storie poetiche, cinematografiche, televisive e letterarie piaciute in Italia, in Europa e anche oltre continente". Che cosa l’ha spinta a scriverne? "Indico due fra i tanti aspetti dell’ispirazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Guerra a Baldini. I poeti della provincia

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