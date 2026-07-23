La maggioranza di destra in Parlamento ha negato autorizzazioni a procedere e ha bloccato l’uso di chat e intercettazioni nelle indagini in più casi. Tra i nomi citati ci sono alcuni esponenti di spicco, tra cui Bartolozzi e Santanchè. La strategia si è concentrata su bloccare le investigazioni dei pm, anche in casi diversi dal recente scandalo Delmastro. Le decisioni sono state adottate senza approfondimenti pubblici, con voti favorevoli da parte di alcuni rappresentanti della maggioranza.

Non solo il caso Delmastro: dall’inizio della legislatura negate autorizzazioni a procedere e l’utilizzo di chat e intercettazioni alle procure in diversi casi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Da Bartolozzi a Santanchè, i voti della destra in Parlamento per fermare le indagini dei pm

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