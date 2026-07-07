Caso Almasri la Corte costituzionale dà ragione al Parlamento | Ammissibile il conflitto di interessi su Bartolozzi

Notizia in breve

La Corte costituzionale ha stabilito che il conflitto di interessi sollevato dalla Camera dei deputati contro il Tribunale dei ministri è ammissibile. La decisione riguarda il caso Almasri e si riferisce alla possibilità di contestare la compatibilità tra il ruolo di un parlamentare e eventuali interessi personali coinvolti in un procedimento giudiziario. La pronuncia si basa sull’esame della legittimità del conflitto tra i poteri dello Stato in questa specifica situazione.