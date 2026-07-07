Caso Almasri la Corte costituzionale dà ragione al Parlamento | Ammissibile il conflitto di interessi su Bartolozzi
La Corte costituzionale ha stabilito che il conflitto di interessi sollevato dalla Camera dei deputati contro il Tribunale dei ministri è ammissibile. La decisione riguarda il caso Almasri e si riferisce alla possibilità di contestare la compatibilità tra il ruolo di un parlamentare e eventuali interessi personali coinvolti in un procedimento giudiziario. La pronuncia si basa sull’esame della legittimità del conflitto tra i poteri dello Stato in questa specifica situazione.
Per la Corte costituzionale è ammissibile il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati contro il Tribunale dei ministri di Roma relativo “all’omessa richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei deputati per il reato contestato a Giusi Bartolozzi”, ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia, nel caso Almasri. Dopo una camera di consiglio, la Consulta ha stabilito che il ricorso dovrà essere trattato “in rito e nel merito”, in un’udienza pubblica che verrà fissata dopo l’estate, forse non prima di ottobre o novembre. La questione posta davanti alla Consulta. La decisione della Corte comporta un sostanziale congelamento del procedimento a carico dell’ex funzionaria ministeriale, la cui prima udienza è fissata per il prossimo 17 settembre davanti al giudice monocratico di piazzale Clodio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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