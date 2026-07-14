Meno donne in Parlamento le trappole nell’emendamento della destra sulle preferenze

Notizia in breve

Una proposta di modifica alle norme elettorali, sostenuta da partiti di destra e approvata con il voto di Forza Italia e Lega, potrebbe ridurre la presenza femminile in Parlamento. L’emendamento, firmato da Fratelli d’Italia e Noi Moderati, prevede cambiamenti alle preferenze che potrebbero limitare la rappresentanza delle donne. La modifica è stata approvata senza modifiche, sollevando preoccupazioni sulla possibilità di un calo della presenza femminile nelle future legislature.