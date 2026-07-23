Un ex autista ha assunto il ruolo di cancelliere presso l'ufficio del giudice preliminare, diventando figura di rilievo nel settore. Le autorità stanno indagando sulle sue attività e sulla possibilità che abbia svolto funzioni non autorizzate all’interno dell’ufficio. La vicenda ha suscitato curiosità tra gli addetti ai lavori, che si interrogano sulle modalità e sulla portata delle sue mansioni. Le indagini sono in corso per fare luce su eventuali irregolarità.

Prima domanda: "Ma quante altre ne avrà fatte?". Seconda domanda: "Ma come era possibile che fosse in quel posto?". L'incredibile storia di Domenico Bruno, l'ex autista divenuto l'eminenza grigia dell'ufficio dei Giudici preliminari, al settimo piano del tribunale, solleva da due giorni, tra gli habitué del palazzo, queste domande. Alla fine Bruno è inciampato sull'ultima impresa: il tentativo, falsificando un modulo, di fare recuperare a un personaggio legato alla ndrangheta 985mila euro, sequestrati durante le indagini e depositate sul Fondo unico giustizia, il Fug. Il sistema di controllo di Equitalia ha segnalato l'operazione sospetta, visto che nel frattempo la somma era stata confiscata definitivamente e non era più restituibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da autista a cancelliere: così "guidava" l'ufficio del gip

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