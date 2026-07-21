Perquisizioni e sequestri nell' ufficio di un dipendente dell' ufficio Gip del Tribunale di Milano

Perquisizioni e sequestri di documenti sono stati eseguiti nell’ufficio di un dipendente dell’ufficio Gip del Tribunale di Milano. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza dettagli sui motivi delle operazioni. Le autorità hanno effettuato le verifiche senza specificare le accuse o le indagini in corso. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi o sull’esito delle operazioni. La vicenda riguarda un procedimento in corso presso il tribunale milanese.

Ci sono stati perquisizioni e sequestri di documenti nell'ufficio di un dipendente dell'ufficio Gip del Tribunale di Milano. La comunicazione arriva con una nota dell'ufficio giudiziario milanese, che fa sapere che, parallelemente agli accertamenti di polizia giudiziaria, ha avviato una azione di approfondimento a livello amministrativo e di dirigenza. Dalla nota si evince che la vicenda sarebbe legata alle criticità sulla confisca di una somma rilevante destinata al Fug, il fondo unico di giustizia. La vicenda è nata dopo una segnalazione di Equitalia giustizia. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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