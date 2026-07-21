L'autista di un bus di linea è stato denunciato dopo aver effettuato una retromarcia rischiosa su uno svincolo, lasciando il veicolo in una posizione pericolosa. La manovra è stata compiuta dopo aver mancato l'uscita verso un comune dell’Appennino reggiano. Secondo le prime ricostruzioni, l’autista era in stato di ebbrezza, con livelli di alcol nel sangue superiori ai limiti consentiti.

Reggio Emilia, 21 luglio 2026 – Ha effettuato una pericolosa retromarcia sullo svincolo dopo aver mancato l'uscita verso un comune dell'Appennino reggiano. Una manovra che non è sfuggita ai carabinieri di Castelnovo Monti, impegnati in un servizio di pattuglia e che seguivano il mezzo Seta. I militari hanno immediatamente fermato l'autobus di linea e sottoposto il conducente ai controlli di rito. Dagli accertamenti è emerso un tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro, ben oltre il limite consentito e incompatibile con la guida professionale, per la quale la normativa impone un tasso pari a zero. L'autista, residente nel Reggiano, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manovra azzardata del bus di linea: denunciato autista che guidava ubriaco

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