Cuzzupi Ugl Istruzione | Le nuove Indicazioni per i licei rafforzano la centralità della persona della cultura e l’uso consapevole dell’Intelligenza Artificiale

Da orizzontescuola.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindacato Ugl Istruzione ha commentato le nuove indicazioni per i licei, affermando che rafforzano la centralità della persona e della cultura, promuovendo anche un uso consapevole dell’intelligenza artificiale. Secondo il rappresentante, si tratta di un passo importante in un’epoca di rapida transizione digitale, in cui i punti di riferimento tradizionali si fanno più sfumati. Le linee guida puntano a integrare la tecnologia con l’educazione umana, senza specificare ulteriori dettagli.

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"Viviamo un'epoca di transizione liquida, dove il digitale avanza rapidamente e i punti di riferimento sembrano talvolta sfumare. È in questo contesto che le nuove Indicazioni nazionali per i Licei, attualmente all'esame del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, tracciano una rotta chiara: non si tratta di una semplice revisione dei programmi, ma di una vera e propria dichiarazione d'intenti sulla scuola che vogliamo per l'Italia del domani". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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