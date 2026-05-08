Cuzzupi UGL Istruzione | Piano Welfare? La direzione è giusta ora tocca ai Buoni Pasto e ad una più corretta progressione di carriera

Il segretario della UGL Istruzione ha espresso un giudizio positivo sulla strada seguita dal Ministero dell’Istruzione riguardo al Piano Welfare, sottolineando che ora bisogna concentrarsi sui Buoni Pasto e su una più equa progressione di carriera. In particolare, ha commentato che le iniziative avviate dal Ministro Valditara sono da condividere, lasciando intendere che si tratta di un passo nella giusta direzione.

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“La direzione intrapresa dal Ministro Valditara in merito a diverse iniziative è decisamente da condividere. Ci fa piacere, ad esempio, come la nostra proposta su uno specifico Piano Casa per i lavoratori della scuola fuori sede sia in via di realizzazione così come pure l’idea di un welfare ampliato a sostegno del potere d’acquisto che. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Cuzzupi (UGL Istruzione): “Sicurezza nelle scuole condizione per garantire la libertà”"Ha ragione il Ministro Valditara quando afferma che garantire la sicurezza significa garantire la libertà. Buoni pasto ai dipendenti del Comune di Val MasinoVAL MASINO I dipendenti contribuiscono in maniera essenziale al buon funzionamento della macchina comunale e così l’amministrazione li premia con i... Altri aggiornamenti Si parla di: Cuzzupi: Un cantiere in corso d'opera, questo deve essere il mondo del lavoro nella scuola. Cuzzupi (UGL Istruzione): Piano Welfare? La direzione è giusta, ora tocca ai Buoni Pasto e ad una più corretta progressione di carrieraQueste parole del Segretario Nazionale della Federazione UGL Istruzione, Ornella Cuzzupi, servono alla stessa per spaziare su un fronte più ampio. orizzontescuola.it Cuzzupi: «Tutela e formazione, il lavoro scolastico sia un cantiere in divenire»Ornella Cuzzupi promuove il welfare del Ministro Valditara ma rilancia. «Buoni pasto per il personale e progressioni di carriera per docenti e ATA: la scuola deve essere un cantiere aperto». cosenzapost.it