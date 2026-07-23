Sulla sua componente di rambismo non ci sono mai stati dubbi. Ha sempre basato il suo calcio sulla forza fisica, sull'aggressività, sulla furia agonistica. La sera della finale Mondiale abbiamo scoperto che Cristian Gabriel "Cuti" Romero ha anche una vocazione rivoluzionaria. Al momento della premiazione, il difensore argentino ha stretto la mano a tutti meno che a Donald Trump. Non ha mollato la presa sulla medaglia che aveva al collo, è passato oltre e se n'è andato. Le immagini sono diventate immediatamente virali in tutto il mondo, ma Romero non ha chiarito se si sia trattato di una presa di posizione consapevole o di una semplice distrazione, arrivata nel momento più amaro del torneo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - "Cuti" Romero, il rambo argentino che vuole provare a vincere anche con un club

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