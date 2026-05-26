L’Inter punta forte su Palestra ma l’Atalanta vuole provare a trattenerlo | ecco il piano del club bergamasco

Da internews24.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter ha avviato trattative per acquistare il giovane esterno, ma la società bergamasca sta cercando di trattenere il giocatore con una proposta di rinnovo e incentivi economici. La famiglia Percassi ha in programma di offrire un nuovo contratto per bloccare la partenza. Nessun dettaglio sui termini dell’accordo o sulle cifre coinvolte. La decisione finale dipenderà dall’accordo tra le parti nelle prossime settimane.

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Inter News 24 L’Inter punta con decisione il giovane esterno, ma la famiglia Percassi prepara la contromossa per trattenerlo a Bergamo. Sarà un vero e proprio tormentone estivo quello che coinvolgerà Marco Palestra, il prescelto dall’Inter come rinforzo per presente e futuro sul mercato. I vertici di Viale della Liberazione hanno individuato nel classe 2005 il profilo ideale per rinforzare le corsie esterne da mettere a disposizione del tecnico Cristian Chivu. L’esterno tornerà però all’Atalanta dopo il prestito al Cagliari e le trattative con la Dea sono sempre complicate: anche perché a Bergamo l’intenzione è quella di trattenerlo. La dirigenza orobica, infatti, non sembra intenzionata a fare sconti o a privarsi facilmente del proprio gioiello, fresco vincitore del premio come calciatore più veloce del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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