L’Inter ha avviato trattative per acquistare il giovane esterno, ma la società bergamasca sta cercando di trattenere il giocatore con una proposta di rinnovo e incentivi economici. La famiglia Percassi ha in programma di offrire un nuovo contratto per bloccare la partenza. Nessun dettaglio sui termini dell’accordo o sulle cifre coinvolte. La decisione finale dipenderà dall’accordo tra le parti nelle prossime settimane.

Inter News 24 L’Inter punta con decisione il giovane esterno, ma la famiglia Percassi prepara la contromossa per trattenerlo a Bergamo. Sarà un vero e proprio tormentone estivo quello che coinvolgerà Marco Palestra, il prescelto dall’Inter come rinforzo per presente e futuro sul mercato. I vertici di Viale della Liberazione hanno individuato nel classe 2005 il profilo ideale per rinforzare le corsie esterne da mettere a disposizione del tecnico Cristian Chivu. L’esterno tornerà però all’Atalanta dopo il prestito al Cagliari e le trattative con la Dea sono sempre complicate: anche perché a Bergamo l’intenzione è quella di trattenerlo. La dirigenza orobica, infatti, non sembra intenzionata a fare sconti o a privarsi facilmente del proprio gioiello, fresco vincitore del premio come calciatore più veloce del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter punta forte su Palestra, ma l’Atalanta vuole provare a trattenerlo: ecco il piano del club bergamasco

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