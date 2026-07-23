Criticità al lago fallimento della programmazione regionale

Un tavolo tecnico convocato a fine luglio per affrontare le criticità del Lago Trasimeno evidenzia la mancanza di una pianificazione regionale efficace. La decisione di riunire gli esperti si basa sulla necessità di intervenire, ma mostra anche come non ci siano strategie preventive già in atto. La situazione del lago, infatti, richiede interventi tempestivi e coordinati, che finora non sono stati implementati. La convocazione rappresenta un tentativo di risolvere le problematiche attuali.

"La convocazione di un tavolo tecnico a fine luglio per affrontare le criticità del Lago Trasimeno rappresenta l’ammissione di una totale assenza di programmazione". Con questo affondo i rappresentanti territoriali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Umbria Civica bocciano la gestione della giunta regionale sul bacino lacustre. Nel mirino delle opposizioni, che denunciano interventi tardivi nel pieno della stagione turistica, ci sono temi storici come i livelli delle acque, i dragaggi, la navigabilità e l’emergenza chironomidi, con le prime sciamate registrate già in aprile. Secondo i firmatari – tra cui Alessandro Moio (FdI, nella foto) e Giacomo Sottili (Lega) – si è preferito "rincorrere gli eventi anziché agire nei mesi invernali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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