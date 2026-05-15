Nevi | Proietti in calo dell’8% | la gestione regionale è un fallimento

Il consenso di Stefania Proietti è diminuito dell’8% in un periodo recente, secondo dati ufficiali. La gestione regionale è stata oggetto di critiche e viene considerata fallimentare da alcuni osservatori. Nella zona di Terni, si registrano problemi sanitari che coinvolgono strutture e servizi pubblici, con segnalazioni di carenze e disfunzioni. La diminuzione dei consensi e le criticità sanitarie rappresentano fatti distinti, ma entrambi attirano l’attenzione sui problemi attuali nella regione.

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