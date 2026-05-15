Nevi | Proietti in calo dell’8% | la gestione regionale è un fallimento

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consenso di Stefania Proietti è diminuito dell’8% in un periodo recente, secondo dati ufficiali. La gestione regionale è stata oggetto di critiche e viene considerata fallimentare da alcuni osservatori. Nella zona di Terni, si registrano problemi sanitari che coinvolgono strutture e servizi pubblici, con segnalazioni di carenze e disfunzioni. La diminuzione dei consensi e le criticità sanitarie rappresentano fatti distinti, ma entrambi attirano l’attenzione sui problemi attuali nella regione.

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? Domande chiave Perché il consenso di Stefania Proietti è crollato dell'8%?. Quali criticità sanitarie colpiscono duramente l'area di Terni?. Chi ha causato il fallimento del progetto stadio-clinica per la Ternana?. Come influirà il calo di fiducia sulla tenuta del centrodestra umbro?.? In Breve Sondaggio SWG registra calo del gradimento per la presidente Proietti dell'8%.. Criticità sanitarie e liste d'attesa colpiscono l'area di Terni e l'ospedale locale.. Fallimento progetto stadio-clinica Ternana causa fuga investitori da Comune, Provincia e Regione.. Nevi difende posizione garantista su condanne Marini, Barberini e Bocci per Concorsopoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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