Aumenti Irpef Viggiani PLD Puglia | La Regione massacra il ceto medio per coprire il fallimento della politica regionale

Il Segretario regionale di un partito politico in Puglia ha commentato l’annuncio di un aumento dell’addizionale IRPEF regionale. Secondo lui, questa decisione rappresenta un peso eccessivo per il ceto medio, e viene vista come una misura per coprire il fallimento della gestione politica regionale. La questione ha suscitato reazioni nel panorama politico locale, con richiami alle conseguenze per le famiglie e i contribuenti della regione.

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AUMENTI IRPEF, Viggiani (PLD Puglia): “La Regione massacra il ceto medio per coprire il fallimento della politica regionale” Il Segretario regionale del Partito Liberaldemocratico Puglia, Matteo Viggiani, interviene duramente sull’annunciato aumento dell’addizionale IRPEF regionale in Puglia. “Altro che tassa sui ricchi: la Regione Puglia sta colpendo ancora una volta lavoratori, professionisti, dipendenti, partite IVA e famiglie che tengono in piedi questa terra ogni giorno. È l’ennesima stangata scaricata sul ceto medio per coprire anni di sprechi, inefficienze e incapacità politica, soprattutto nella gestione della sanità regionale.” “Con l’ipotesi di aliquota al 3,3%, un pugliese con 30 mila euro di reddito arriverebbe a pagare quasi 1.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Aumenti Irpef, Viggiani (PLD Puglia): “La Regione massacra il ceto medio per coprire il fallimento della politica regionale” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Irpef: 11 milioni di italiani esentati, pesa il ceto medio? Cosa sapere Oltre 11 milioni di contribuenti italiani risultano esentati dal pagamento dell'imposta Irpef nel 2025. Puglia, rischio aumento Irpef per coprire il buco in sanitàL’amministrazione regionale della Puglia valuta un intervento sulle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per colmare un disavanzo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Aumenti Irpef, Viggiani (PLD Puglia): La Regione massacra il ceto medio per coprire il fallimento della politica regionale. AUMENTI IRPEF, Viggiani (PLD Puglia): La Regione massacra il ceto medio per coprire il fallimento della politica regionaleAUMENTI IRPEF, Viggiani (PLD Puglia): La Regione massacra il ceto medio per coprire il fallimento della politica regionale Il Segretario regionale del ... ilsipontino.net Pensioni cedolino marzo, aumenti e nuova Irpef ma anche conguagli fiscali e trattenute: la guidaSempre da marzo 2026 trovano applicazione le novità fiscali introdotte dalla legge di Bilancio: la seconda aliquota Irpef scende dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito compreso tra 28.000 e 50.000 ... ilmessaggero.it