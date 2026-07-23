In un liceo militare di Napoli ispirato alla Nunziatella, si svolgono attività che prevedono regole rigorose, disciplina e un ambiente di confronto tra studenti più giovani e veterani, oltre a insegnanti e ufficiali. La scuola rappresenta un contesto chiuso in cui si praticano pratiche di disciplina e si affrontano dinamiche di nonnismo. La direttrice ha osservato come la disciplina sia una componente naturale della vita, sottolineando che spesso manca ai giovani, così come il senso del sacrificio.

L’ambientazione è un liceo militare di Napoli che si rifà alla Nunziatella. Un microcosmo chiuso, fatto di regole ferree, disciplina, nonnismo. Un’arena che mette a confronto le giovani matricole con “gli anziani”, gli insegnanti e gli ufficiali. I ragazzi si devono confrontare con le proprie paure, l’amore, le fragilità, le rivalità, i tradimenti, l’amicizia e la crescita. La scuola rigorosa diventa un luogo che esaspera i sentimenti e le emozioni (un po' come il carcere in Mare fuori). Salvo (Ciro Minopoli) è un ragazzo di una casa famiglia entrato nel liceo per scoprire la verità sulle sorti del migliore amico scomparso; Vincenzo (Biagio Venditti) vuole emulare la carriera militare del padre; Camilla (Margherita Buoncristiani) è una ragazza viziata che è stata iscritta lì dal padre per punizione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cristiana Capotondi: «La disciplina fa parte della vita e oggi spesso manca ai giovani, così come il senso del sacrificio»

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