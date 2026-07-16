Cristiana Capotondi ha annunciato di essere single e di aver divorziato dal padre della figlia, nata nel 2022. La donna non ha fornito dettagli sulla separazione. La notizia della nascita della figlia ha suscitato sorpresa, dato che l’attrice non aveva mai condiviso pubblicamente informazioni sulla sua vita privata prima di allora.

Cristiana Capotondi tiene molto alla propria privacy e non è solita condividere dettagli sulla sua vita privata. Anche per questo, forse, quando è diventata mamma di Anna nel 2022, la notizia ha destato stupore. All’epoca era già finita la sua storia con Andrea Pezzi, anche se loro non l’avevano mai annunciato, e tantomeno lei aveva mai parlato di una nuova storia d’amore. Ora che è passata acqua sotto ai ponti l’attrice ha scelto di rivelare in un’intervista di non essere più legata sentimentalmente al papà della bambina, nonostante lui faccia sempre parte della loro vita. Un padre presente. “Il padre di mia figlia e io non siamo più legati, ma lui è molto presente ” ha detto Cristiana Capotondi intervistata da Sette. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cristiana Capotondi è single, l’annuncio della separazione e la storia con “il padre della figlia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cristiana Capotondi, dopo 4 anni la verità sul misterioso padre della figliaDopo quattro anni, l’attrice ha rivelato dettagli sulla figura paterna della figlia, che fino a ora era rimasta sconosciuta.

Cristiana Capotondi: “Io e il padre di mia figlia non stiamo più insieme”L’attrice ha annunciato che lei e il padre di sua figlia non sono più insieme, a quattro anni dalla nascita della bambina.

Temi più discussi: Cristiana Capotondi parla del padre di sua figlia: Non stiamo più insieme, ma è molto presente; Cristiana Capotondi, la confessione sul padre di sua figlia Anna: È molto presente. E sulla famiglia allargata...; Cristiana Capotondi: Troppo seria, ho perso l'infanzia. Da bambina non mi sentivo bella e stimata, recitare è stato il mio riscatto; Festival delle Musiche, apertura del sipario con Cristiana Capotondi.

Cristiana Capotondi è single, l’annuncio della separazione e la storia con il padre della figliaCristiana Capotondi rivela di essere single: è finita la storia col padre della figlia Anna ma lui resta comunque presente ... dilei.it

Cristiana Capotondi ha un compagno? | Possibile ritorno di fiamma con Andrea Pezzi, ma…Cristiana Capotondi ha una figlia di nome Anna, ma c'è riserbo sul nome del padre, suo ex. La donna al momento sembra single nonostante i rumors su Andrea Pezzi ... ilsussidiario.net