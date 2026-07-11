Cristiana Capotondi, 46 anni, ha debuttato a teatro con lo spettacolo “L’attrice”, interpretando il ruolo di Angelica Pavan, figlia di una famiglia di attori durante le invasioni napoleoniche. In passato, ha scherzato sulla sua esperienza nel calcio, definendosi una “ex giocatrice di calcio pippa” e ricordando partite “mogli contro mariti” con le amiche. La sua carriera teatrale dimostra la volontà di esplorare nuovi ambiti artistici anche in età avanzata.

Debuttare a teatro a 46 anni, si può. Lo dimostra Cristiana Capotondi alle prese con la piece “L’attrice”. Lo spettacolo racconta la storia di Angelica Pavan, figlia di una famiglia di guitti, nata durante le invasioni napoleoniche e destinata a diventare una celebre attrice. Una vicenda romanzata, ma basata su eventi storici reali. Nata in una stalla veneta, Angelica diventa una diva del teatro ottocentesco, e la sua storia personale attraversa, in otto quadri, gli anni della nascita dell’Italia unita. Il risultato, come recita la sinossi ufficiale, è “una rocambolesca corsa tra commedia e tragedia, in cui realtà e palcoscenico finiscono per confondersi, un omaggio al teatro che va, nelle parole dello stesso Battiato, dalla Commedia dell’Arte a Shakespeare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono ormai una ex giocatrice di calcio pippa. Meglio così, oggi rischierei di farmi male, con le mie amiche organizzavamo certe partite ‘mogli contro mariti’ da cui uscivamo a pezzi”: così Cristiana Capotondi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Mi sono ritrovata a vivere in leggings, con le macchie sui vestiti. Così ho deciso di spendere 10 mila dollari per farmi rifare il guardaroba da una stylist”: la storia di Gina Knox

Leggi anche: “Hai fatto di tutto per farmi perdere Ballando con le stelle”, “Eri una pippa”, “Ma perché l’hai invitato?”: scontro totale in diretta tra Emanuele Filiberto e Guillermo Mariotto

Si parla di: Cristiana Capotondi: Troppo seria, ho perso l'infanzia. Da bambina non mi sentivo bella e stimata, recitare è stato il mio riscatto.

Cristiana Capotondi parla del padre di sua figlia: Non stiamo più insieme, ma è molto presentePer la prima volta, Cristiana Capotondi si sbottona sulla sua maternità e sul legame con l'ex compagno, da sempre rimasto nell'ombra: Mia figlia ... fanpage.it

Cristiana Capotondi: Troppo seria, ho perso l'infanzia. Da bambina non mi sentivo bella e stimata, recitare è stato il mio riscattoHa debuttato a 13 anni nella parrocchia di Monsignor Paglia. Un percorso lungo e ricco: l’amore nuovo per il teatro e successi come Notte prima degli esami. Dopo il film sono scappata a Parigi, ave ... corriere.it