Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha dichiarato di aver già avuto contatti con Allegri in passato. Le sue parole sono state pronunciate durante la presentazione del nuovo tecnico della squadra, tenutasi al Teatro San Carlo. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti delle conversazioni precedenti. La presentazione ufficiale di Allegri come nuovo allenatore è avvenuta in un evento pubblico.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla presentazione del nuovo tecnico azzurro Allegri, nella cornice del Teatro San Carlo. “Ringrazio Fulvio Macciardi per averci concesso il teatro per la presentazione di Massimiliano Allegri. Stadio? Può essere uno stadio da 70.000 posti e 120 skybox. La differenza con le big europee? C’è grande differenza di legislazione tra nazione a nazione. Ma c’è soprattutto differenza con gli sport in America. Noi abbiamo un calcio gestito da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle. In Italia come in Inghilterra ci sono un numero di squadre maggiori di un certo livello e interesse. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis: “Con Allegri ci siamo già sentiti in passato”

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Il Napoli presenta Allegri: Felice di essere qui, mai avuto contatti con Figc

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