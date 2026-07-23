Lavoratori del Nuovo Calzaturificio Farida manifesteranno questa mattina a Chiusi Scalo per denunciare il mancato pagamento degli stipendi da mesi e il rischio di chiusura dell’azienda. La Filctem Cgil organizza la protesta per difendere i posti di lavoro e chiedere risposte sulla situazione finanziaria della fabbrica. La manifestazione coinvolge le lavoratrici e i lavoratori, che si ritrovano senza reddito e con poche prospettive di soluzione immediata.

La Filctem Cgil scenderà in piazza stamattina a Chiusi Scalo con le lavoratrici e i lavoratori del Nuovo Calzaturificio Farida per difendere il posto di lavoro - visto il serissimo rischio di chiusura dell’azienda - e per protestare contro la mancata corresponsione degli stipendi. La manifestazione, prevista in piazza Dante a partire dalle 9:30, vedrà la presenza del segretario Valdichiana della Filctem Cgil, Michele Trabalzini, in prima linea da mesi in questa vertenza che interessa una ventina di dipendenti e che nell’ultimo periodo ha registrato un punto di rottura. I lavoratori non hanno percepito né lo stipendio di aprile né quello di maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crisi Farida, lavoratori senza stipendio da mesi

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