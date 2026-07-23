Crisi da sovraindebitamento l’Ordine dei Commercialisti aretini approva nuovo regolamento

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Ordine dei Commercialisti di Arezzo ha approvato un nuovo regolamento sulla crisi da sovraindebitamento. Secondo l’estensore Cerini, l’aggiornamento mira a rendere più efficienti le procedure per agevolare l’esdebitazione di cittadini e imprese meritevoli. La modifica si inserisce in un quadro di riforme volte a semplificare le pratiche e facilitare la risoluzione delle situazioni di eccessivo indebitamento. La nuova normativa entra in vigore immediatamente.

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Arezzo, 23 luglio 2026 –  . L’estensore Cerini: “L’aggiornamento garantisce procedure efficienti per favorire l’esdebitazione per cittadini e imprese meritevoli”. Soddisfatta la presidente Vilucchi: “Regolamento si ispira a valori di legalità, indipendenza, riservatezza e trasparenza”.   Nell’ultimo consiglio dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo è stato approvato il nuovo regolamento dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. In particolare si fa riferimento alle procedure di sovraindebitamento previste dal d.lgs. n. 14 del 2019, gestite dall’OCC dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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