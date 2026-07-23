Crisi da sovraindebitamento l’Ordine dei Commercialisti aretini approva nuovo regolamento

Notizia in breve

L’Ordine dei Commercialisti di Arezzo ha approvato un nuovo regolamento sulla crisi da sovraindebitamento. Secondo l’estensore Cerini, l’aggiornamento mira a rendere più efficienti le procedure per agevolare l’esdebitazione di cittadini e imprese meritevoli. La modifica si inserisce in un quadro di riforme volte a semplificare le pratiche e facilitare la risoluzione delle situazioni di eccessivo indebitamento. La nuova normativa entra in vigore immediatamente.