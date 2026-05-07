Fabio Battaglia nuovo presidente della fondazione dell' Ordine dei commercialisti di Arezzo

Il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Arezzo ha rinnovato l’organico della Fondazione dell’Ordine. Tra i membri eletti figura un nuovo presidente, che prende il posto del precedente. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante l’ultima riunione del consiglio. La nomina del nuovo presidente segue le procedure stabilite dallo statuto e sarà valida fino alla prossima assemblea.

Il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Arezzo ha rinnovato l’organo direttivo della sua Fondazione. Per il quadriennio 2026-2030 è stato nominato presidente Fabio Battaglia. La carica di vice presidente è stata assegnata a Fabiola Polverini, quella di segretaria a.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Fondazione Ordine Commercialisti, Fabio Battaglia è il nuovo presidenteArezzo, 7 maggio 2026 – Fondazione Ordine Commercialisti, Fabio Battaglia è il nuovo presidente. Luca Spreafico nuovo presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Lecco“Tra esperienza e volti nuovi, un team pronto ad affrontare le sfide dell'intelligenza artificiale e della valorizzazione delle competenze... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Fondazione Ordine Commercialisti, Fabio Battaglia è il nuovo presidente; Battista contro l'ex manager, la battaglia ora va in Tribunale; Reggio, Hermes e Ordine dei Commercialisti: firmato protocollo per uno sportello dedicato ai professionisti; Verso le amministrative 2026: tutti i candidati al consiglio comunale di Termini Imerese. ACD Sammargheritese 1903. . CAMPIONATO PROMOZIONE LIGURIA-Girone B 30ª Giornata Sammargheritese - Follo F.C. 1-0 Rete: 34º Tomè. I tre senatori dello spogliatoio arancione, Dodo Battaglia, Fabio Ferrari e Lele Maucci al termin - facebook.com facebook