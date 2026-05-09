Eletto il nuovo consiglio dell’Ordine dei commercialisti di Modena

L’assemblea annuale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena è stata l’occasione, oltre che per proporre un importante approfondimento sui temi della legalità insieme all’associazione "Avviso Pubblico", per far conoscere il nuovo consiglio direttivo dell’Ordine e per.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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