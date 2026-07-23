Dal 31 luglio, 35 lavoratori sono stati licenziati alla Dumarey di Fauglia, in una vertenza che coinvolge anche sindacati e istituzioni. I lavoratori sono rimasti a casa e hanno organizzato proteste davanti ai cancelli dell’azienda, che sono proseguite anche ieri. La protesta continua senza sosta, con il ritiro dei licenziamenti richiesto dalle parti coinvolte.

Fauglia (Pisa), 23 luglio 2026 – È una vertenza che accende il territorio e mette sotto pressione l’azienda: davanti ai cancelli della Dumarey di Fauglia anche ieri lavoratori, sindacati e istituzioni si sono ritrovati uniti per chiedere il ritiro dei 35 licenziamenti annunciati dal 31 luglio. Al presidio ha partecipato anche il sindaco di Fauglia Carlo Carli, che ha portato la solidarietà dell’amministrazione comunale e assicurato l’impegno a intervenire “in tutte le sedi utili” per scongiurare la perdita dei posti di lavoro. La voce del sindaco. Il primo cittadino ha richiamato l’azienda agli accordi sottoscritti l’8 aprile con Regione Toscana, organizzazioni sindacali e Unione Industriali, ricordando la necessità di rispettare gli impegni presi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crisi automotive, decine di lavoratori a casa dal 31 luglio. Alla Dumarey la protesta non si ferma

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