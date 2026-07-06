Dal 5 al 10 luglio la circolazione ferroviaria sarà sospesa nel nodo di Firenze per lo svolgimento di importanti lavori infrastrutturali legati alla sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino. Si tratta di un intervento complesso e programmato da tempo, che avrà un impatto significativo sulla mobilità ferroviaria regionale e nazionale. Quando si fermano i treni a Firenze. L’interruzione della circolazione è prevista dalle ore 23:00 di domenica 5 luglio fino alle ore 4:00 di venerdì 10 luglio 2026. Per tutta la durata dell’intervento non sarà possibile il transito ferroviario nei punti centrali del nodo di Firenze, con conseguenze su diverse linee strategiche che attraversano la città. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Treni, circolazione ferma sul nodo di Firenze dal 5 al 10 e dal 26 al 31 luglio: cosa cambia

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