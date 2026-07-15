Texa l' azienda di automotive offre la casa ai lavoratori | palazzina di appartamenti vicino alla sede E in fabbrica c' è anche la pizzeria

Un'azienda del settore automotive ha costruito una palazzina di appartamenti vicino alla sede per i propri dipendenti. All’interno della fabbrica, è stato aperto un reparto di 16 addetti dedicato alla ristorazione, che ora include anche una pizzeria. La struttura dispone di sale giochi, bar e una sala mensa decorata con foglie e limoni finti, da cui esce un profumo autentico grazie a dispositivi speciali, creando l’effetto di trovarsi in un giardino.

Un reparto di 16 dipendenti dedicati esclusivamente alla ristorazione, da oggi anche con una pizzeria interna. Poi sale giochi, bar, un soffitto in sala mensa tappezzato di foglie e limoni finti da cui, attraverso dispositivi speciali, esce però profumo vero, così da avere l’impressione di stare in un giardino. E fuori dalla fabbrica, a poche centinaia di metri, un appezzamento di terreno acquistato per costruirci sopra una palazzina con una decina di mini appartamenti: per fare in modo che l’azienda sia attrattiva come luogo di lavoro in cui fermarsi e crescere, occorre che chi venga assunto abbia anche un luogo in cui abitare.... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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