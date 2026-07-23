Una famiglia è stata trovata a vivere in isolamento nel bosco, lontano dalla società. Il loro modello di vita e educazione si basa su un ritorno alle radici dell’infanzia, evitando i ritmi veloci della modernità. La scoperta è stata fatta di recente, attirando l’attenzione su questa scelta radicale. La famiglia vive in una zona boschiva e ha adottato uno stile di vita molto diverso da quello convenzionale.

Un modello educativo e di vita radicale, che sta facendo il giro del mondo, propone un ritorno programmatico alle radici dell’infanzia lontano dai ritmi frenetici della modernità. Non tablet, né televisione, ma boschi da esplorare a piedi nudi e serate in famiglia: è questa la quotidianità del figlio di tre anni di Brianne e Julius Bailey, una coppia americana che vive fuori dalla rete in una casa costruita con le proprie mani, senza allacci alle reti pubbliche. Dopo aver condiviso su TikTok alcuni scorci della loro vita off-grid, raccogliendo la curiosità di migliaia di utenti, i due genitori hanno raccontato a People il senso della scelta educativa fatta per il figlio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Crescono bimbo isolato dal mondo”. Un’altra famiglia nel bosco: scoperti così

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The Amish: The Most Isolated DNA in America

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