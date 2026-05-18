La famiglia coinvolta nel caso si trova nel bosco, mentre l’Associazione Nazionale Magistrati ha criticato il ministro della Giustizia per le modalità di ispezione al Tribunale per i minorenni di L’Aquila. L’ANM ha espresso preoccupazione riguardo alle interferenze del ministero nell’attività di quel tribunale, senza specificare i dettagli di eventuali contestazioni o azioni intraprese. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli operatori giudiziari e le istituzioni coinvolte.

“Esprimiamo la nostra preoccupazione per le modalità con cui sta proseguendo l’ispezione del ministero della Giustizia presso il Tribunale per i minorenni di L’Aquila. Desta perplessità, in particolare, che l’attività ispettiva si sia estesa, secondo quanto emerge, anche allo sviluppo di un procedimento ancora in corso, con possibili ricadute sui delicati equilibri tra controllo amministrativo e funzione giurisdizionale”. A dirlo è la Giunta esecutiva centrale dell’Anm, "Si tratta di profili che meritano attenta verifica nelle sedi competenti, ma che impongono già ora di ribadire un principio: l’indipendenza della giurisdizione costituisce garanzia di tutti i cittadini e non può essere esposta a forme, anche solo potenziali, di interferenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, Anm contro Nordio: "Interferenze dal ministero sul caso"

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