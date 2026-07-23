Costume intero colorato | 16 modelli per l' estate 2026

Da vanityfair.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l'estate 2026, sono disponibili 16 modelli di costumi interi colorati. Le tendenze prevedono l'uso di tinte sature e brillanti come rosso, arancio e turchese. Sono presenti anche motivi grafici e righe dallo stile rétro.

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Ma quali sono le declinazioni di tendenza per l'estate 2026? La parola d'ordine è vivacità, in tutte le sue sfumature: dalle tinte sature e brillanti come rosso, arancio e turchese fino a motivi grafici e righe dal sapore rétro, quest'anno tutto è concesso. A fare la differenza sono soprattutto i dettagli: tra cut-out strategici, applicazioni gioiello e drappeggi, il costume intero variopinto si conferma ancora una volta uno dei pezzi più amati della moda beachwear. Da indossare in spiaggia oppure per un aperitivo al tramonto, ecco quali sono i modelli colorati su cui puntare. Nell'estate 2026 i costumi interi si tingoni di sfumature intense e brillanti, perfette per vivacizzare ogni beach look. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Costume intero colorato: 16 modelli per l'estate 2026
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