Per l'estate 2026 sono stati presentati 12 modelli di costumi da bagno interi. Tra le opzioni ci sono modelli total black, altri con stampe floreali, alcuni con dettagli cut-out e decorazioni gioiello. La collezione include anche varianti con tagliasottile e dettagli decorativi, pensate per diverse preferenze di stile. I costumi sono stati mostrati in diverse combinazioni di tessuti e accessori, puntando a offrire una gamma ampia per la stagione estiva.

Total black, con stampa floreale, arricchito da dettagli cut-out oppure da decorazioni gioiello: tutte le declinazioni più glamour del costume intero +++dropcap Le tendenze beachwear dell'estate 2026 parlano chiaro: ancora una volta, è il costume da bagno intero a dominare la classifica dei modelli più amati. Minimalista ed elegante, torna protagonista sia in spiaggia che in città, trasformandosi all'occorrenza in un body stiloso da indossare anche fuori dall'acqua. Dalle linee essenziali ispirate agli anni Novanta fino alle proposte contenitive o con cut-out strategici, il must-have della bella stagione si declina in una serie di varianti tutte da scoprire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Costume da bagno intero 2026, 12 modelli per l'estate

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California style spring fashion trends 2026: how to get the look | On Trend

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