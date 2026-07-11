Costume intero nero 8 modelli per l' estate 2026

Da vanityfair.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l'estate 2026, sono stati presentati otto modelli di costumi interi neri. Questi costumi, pur essendo stati rivisitati nel tempo con scolli profondi, tagli cut-out e spalline gioiello, mantengono la stessa identità di base. Si possono indossare sia in spiaggia, in piscina o come body durante un aperitivo al tramonto. La loro versatilità permette di adattarli a diversi contesti e stili.

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Negli anni è stato reinterpretato in infinite versioni – con scolli profondi, tagli cut-out e spalline gioiello – senza mai perdere la sua identità. È il pezzo che si indossa con uguale naturalezza in riva al mare, a bordo piscina o a mo' di body per un aperitivo vista tramonto. Più di un semplice costume, è un vero passepartout estivo che sfugge alle mode passeggere e continua a dettare legge stagione dopo stagione. Se il suo fascino è senza tempo, per l'estate 2026 si rinnova seguendo una direzione precisa: quella del minimalismo. Le collezioni privilegiano linee essenziali, tagli puliti e dettagli studiati con cura, dimostrando che sono soprattutto le proporzioni e la qualità dei materiali, più che gli eccessi, a fare la differenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

costume intero nero 8 modelli per l estate 2026
© Vanityfair.it - Costume intero nero, 8 modelli per l'estate 2026
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