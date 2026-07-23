Dopo cinque anni e mezzo di lavori, è stata riaperta la valle dei Mulini a Costermano sul Garda, chiusa dal gennaio 2020 a causa di una frana che ha interessato il promontorio sul torrente Tesina. La frana ha provocato danni e la chiusura dell’area, che ora è stata messa in sicurezza. La riapertura è avvenuta nelle ultime settimane, dopo i lavori di consolidamento e messa in sicurezza delle zone interessate.

Per rimettere tutto in sicurezza ci sono voluti 5 anni e mezzo dal quel fatidico capodanno del 2020, quando nella notte franò il promontorio che si affaccia sul torrente Tesina, nel cuore della Valle dei Mulini a Costermano sul Garda. Da ieri, però, è ufficiale la riapertura dell’area forestale, la relativa percorrenza ciclopedonale e carrabile per i residenti. Il taglio del nastro si è svolto con i rappresentanti istituzionali del Comune e della Regione Veneto. Presenti anche l’assessore regionale Dario Bond con il sindaco Stefano Passarini e la giunta costermanese. Assente, invece, il sindaco di Garda Davide Bendinelli, la cui area ripristinata ricade a pochi metri dal confine con il territorio del suo comune ed è inserita nella Rete Natura 2000. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Costermano sul Garda, riaperta la valle dei Mulini cinque anni dopo la maxi frana

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