Crollo dopo la frana | strada riaperta a senso unico alternato e con alcune limitazioni

La strada provinciale che collega Spigno Vecchio è stata riaperta al traffico, ma solo a senso unico alternato e con alcune limitazioni. La riapertura segue il crollo causato da una frana che aveva temporaneamente chiuso la strada. La carreggiata è stata messa in condizioni di transitabilità, anche se rimangono restrizioni per garantire la sicurezza degli utenti. La strada rappresenta un collegamento importante per la zona.

E’ stata riparta, anche se a senso unico alternato e con alcune limitazioni, la strada provinciale Accesso a Spigno Vecchio. A darne notizia la Provincia di Latina.La strada, dopo la chiusura a febbraio per una frana e il conseguente cedimento del corpo stradale, è stata interessata nei mesi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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LA FRANA AVANZA A NISCEMI. EVACUATE CENTINAIA DI PERSONE

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