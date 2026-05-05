Via Verdi lavori conclusi Riaperta dopo la frana

Dopo settimane di lavori, via Verdi è stata riaperta al traffico. La strada, chiusa per via di una frana, ha subito un intervento strutturale complesso che ne ha limitato temporaneamente la circolazione. Ora, con i lavori conclusi, i veicoli possono tornare a percorrerla tra viale Bracci e via Orlandi. La riapertura rappresenta il risultato degli interventi di messa in sicurezza portati a termine nelle ultime settimane.

Un intervento complesso la cui conclusione era attesa: ora finalmente via Verdi ha riaperto al traffico, dopo il lavoro strutturale che limitava la circolazione nella strada di collegamento tra viale Bracci e via Orlandi. Ieri mattina le ultime sistemazioni da parte degli operai comunali e poi l’apertura, dopo i lavori da parte del Comune complessivamente costati 530mila euro. "Riapriamo un’arteria importante per la viabilità della zona di Scacciapensieri e viale Bracci – spiega l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Siena, Massimo Bianchini – Dopo un lungo periodo di chiusura, dunque, restituiamo alla comunità un tratto stradale che ha visto anche il rinnovo dei sotto servizi, per i quali abbiamo sottoscritto una convenzione con Acquedotto del Fiora spa per l’adeguamento strutturale".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Verdi, lavori conclusi. Riaperta dopo la frana Notizie correlate Leggi anche: Riaperta la strada di via Sopracornola Nuova dopo i lavori di ripristino post frana Leggi anche: Frana sul Sambro, conclusi i lavori a San Benedetto Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Conclusi i lavori in via Verdi, riaperta la strada; Siena: via Verdi riaperta al traffico, conclusi i lavori da 530mila euro; Via Verdi, lavori conclusi. Riaperta dopo la frana; Via tetti e amianto nell'ex rimessa Berzolla, conclusi entro l'anno i lavori in vista della rinascita. Via Verdi, lavori conclusi. Riaperta dopo la franaNel 2021 lo smottamento, completato ora l’intervento strutturale da 530mila euro. L’assessore Bianchini: Primi rilievi grazie alle segnalazioni dei cittadini. lanazione.it Siena: via Verdi riaperta al traffico, conclusi i lavori da 530mila euroÈ stata riaperta da questa mattina, lunedì 4 maggio, via Verdi a Siena, al termine degli interventi di adeguamento strutturale del tratto stradale. L’investimento complessivo da parte del Comune è sta ... radiosienatv.it E’ stata riaperta, a partire da questa mattina, lunedì 4 maggio, via Verdi, a conclusione degli interventi di adeguamento strutturale di un tratto stradale, per un investimento complessivo da parte del Comune di Siena di circa 530mila euro.... - facebook.com facebook