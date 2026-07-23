Così i volontari 118 devono gestire le urgenze psichiatriche | l’ho fatto per anni non posso tacere

Da ilfattoquotidiano.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un volontario che ha lavorato per anni con il 118 descrive come gestisce le emergenze psichiatriche a bordo delle autoambulanza. Dopo aver completato i corsi di formazione e aggiornamenti necessari, ha partecipato a interventi di soccorso con un mezzo di base. La testimonianza si concentra sull’esperienza personale nel settore, evidenziando l’impegno e la preparazione richiesti per affrontare situazioni di emergenza psichiatrica.

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di Antonella Soddu Ho fatto la volontaria in 118 per anni. Per anni sono salita a bordo di un vano sanitario di un’autoambulanza MSB – Mezzo di Soccorso di Base – dopo aver svolto tutti i corsi di formazione specifici e aver, nel corso di tutti gli anni in cui ho prestato servizio, sempre effettuato tutti gli aggiornamenti richiesti. Per questo, dopo averci riflettuto molto in questi due giorni di polemiche e informazione distorta, se non anche disinformazione, sul funzionamento, sulle linee guida e sui protocolli 118, mi permetto di chiedere ai lettori di leggere quanto segue. Capisco che il testo possa risultare lungo, ma vi assicuro che ne vale la pena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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