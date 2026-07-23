Un volontario che ha lavorato per anni con il 118 descrive come gestisce le emergenze psichiatriche a bordo delle autoambulanza. Dopo aver completato i corsi di formazione e aggiornamenti necessari, ha partecipato a interventi di soccorso con un mezzo di base. La testimonianza si concentra sull’esperienza personale nel settore, evidenziando l’impegno e la preparazione richiesti per affrontare situazioni di emergenza psichiatrica.

di Antonella Soddu Ho fatto la volontaria in 118 per anni. Per anni sono salita a bordo di un vano sanitario di un’autoambulanza MSB – Mezzo di Soccorso di Base – dopo aver svolto tutti i corsi di formazione specifici e aver, nel corso di tutti gli anni in cui ho prestato servizio, sempre effettuato tutti gli aggiornamenti richiesti. Per questo, dopo averci riflettuto molto in questi due giorni di polemiche e informazione distorta, se non anche disinformazione, sul funzionamento, sulle linee guida e sui protocolli 118, mi permetto di chiedere ai lettori di leggere quanto segue. Capisco che il testo possa risultare lungo, ma vi assicuro che ne vale la pena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Così i volontari 118 devono gestire le urgenze psichiatriche: l’ho fatto per anni, non posso tacere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Corvino annuncia l’addio al Lecce: «6 anni fa ho accettato la sfida del presidente, rimettere in salute il club: posso dire di averlo fatto. Oggi non ho più la forza di una volta»Corvino ha annunciato ufficialmente il suo addio al Lecce durante una conferenza stampa.

J-Ax: «Gli artisti devono prendere posizione, tacere per paura dei fan significa vendersi. Con Fedez avevamo un patto di riservatezza. Ho portato Elly Schlein sul palco perché era quello che volevo»J-Ax ha dichiarato che gli artisti devono prendere posizione, criticando chi tace per paura dei fan, definendolo un modo di vendersi.

Argomenti più discussi: Così è morto Fakir: l'arrivo della volante, l'ambulanza senza medico, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti. Quegli ultimi 38 minuti; La verità della Croce Rossa: Vulcano di odio contro di noi. Nel video manca una parte: la rianimazione è stata fatta; Fakir. Croce Rossa: I soccorritori hanno cercato di rianimarlo. Piantedosi: Non temiamo nulla; Morto durante un intervento di polizia, Simeu: Il delirio iperattivo è un'emergenza medica da trattare subito.