Corvino ha annunciato ufficialmente il suo addio al Lecce durante una conferenza stampa. Dopo sei anni nel ruolo di responsabile dell’area tecnica, ha dichiarato di aver completato il percorso iniziato con la presidenza, affermando di non avere più la stessa energia di prima. La sua uscita segna la fine di un ciclo di gestione tecnica nel club, senza ulteriori dettagli sul futuro professionale.

Corvino ha annunciato l’addio al Lecce: le parole in conferenza stampa dell’ormai ex responsabile dell’area tecnica dei salentini. Il Lecce segna la fine di un’era. Le strade del club e di Pantaleo Corvino si separano in via definitiva. Il responsabile dell’area tecnica ha infatti maturato la dolorosa scelta di fare un passo indietro, chiudendo la sua trionfale avventura in Serie A. In una conferenza stampa tenutasi questa mattina in un albergo del centro, il navigato dirigente e il presidente Saverio Sticchi Damiani hanno sancito ufficialmente questo addio, mettendo fine a un ciclo sportivo ed economico ricchissimo di soddisfazioni. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Le motivazioni del vertice societario. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Corvino annuncia l’addio al Lecce: «6 anni fa ho accettato la sfida del presidente, rimettere in salute il club: posso dire di averlo fatto. Oggi non ho più la forza di una volta»

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