Alessandria dopo una lite figlia tenta di accoltellare la madre che per salvarsi si getta dal balcone
Una lite in una abitazione di Alessandria ha portato a un episodio grave. Durante un confronto tra madre e figlia, quest’ultima ha cercato di colpire la madre con un coltello. Per evitare di essere ferita, la donna si è gettata dal balcone della sua casa. La madre è stata soccorsa e trasportata in ospedale con condizioni considerate gravissime. La figlia, una donna di 30 anni, è stata fermata dalle forze dell’ordine.
La donna è ricoverata in condizioni gravissime dopo essersi gettata dal balcone di casa per tentare di sfuggire alla figlia, una ragazza di 30 anni, che voleva accoltellarla durante una lite. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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