Caduto dal balcone durante una gita a Lignano Sabbiadoro morto studente 18enne

Un giovane di 18 anni è morto dopo essere caduto da un balcone durante una gita a Lignano Sabbiadoro, domenica 3 maggio, poco dopo cena. La famiglia ha deciso di espiantare gli organi del ragazzo. La ricostruzione dell’accaduto e le indagini sono in corso per chiarire le cause della caduta. La vicenda ha suscitato attenzione tra le persone che conoscevano il giovane e tra la comunità locale.

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È morto il giovane 18enne di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e dieci giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. La famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi., A dare per primi l'allarme erano stati i suoi compagni di classe, all'ultimo anno del polo liceale "Galileo Galilei - Marie Curie". Il giovane era stato soccorso immediatamente e trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Udine. Le sue condizioni erano parse gravissime fin da subito e l'equipe medica ne aveva dichiarato il coma irreversibile.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caduto dal balcone durante una gita a Lignano Sabbiadoro, morto studente 18enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caduta dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro durante gita scolastica: studente ricoveratoUno studente, originario di Monopoli, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Udine dopo una caduta da un balcone. Cade dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro: grave uno studente pugliese in gita scolasticaUno studente di 18 anni è precipitato dal balcone dell’hotel in cui alloggiava con i compagni di classe a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Temi più discussi: Cade dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro: grave uno studente pugliese in gita scolastica; Precipita dal balcone dell'hotel durante la gita: studente di Monopoli in gravi condizioni; Precipita dal balcone dell’hotel durante la gita a Lignano, gravissimo uno studente pugliese; Precipita dal balcone dell'hotel durante una gita a Lignano, gravissimo un liceale pugliese. Uno studente originario di Monopoli è precipitato dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro dove alloggiava durante una gita scolastica. Il giovane ora è ricoverato in terapia intensiva a Udine e le sue condizioni sono critiche. L'incidente è avvenuto do x.com Morto studente caduto dal balcone in gita scolastica: era ricoverato da 10 giorniUDINE – È morto all’ospedale di Udine il diciottenne di Monopoli caduto, lo scorso 3 maggio, dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro, durante una gita scolastica con i compagni di scuola. Il rag ... livesicilia.it Morto in ospedale il 18enne caduto dal balcone durante una gita. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organiIl ragazzo di Monopoli non ce l'ha fatta. La famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi. La Procura indaga. ilfattoquotidiano.it