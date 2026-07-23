Cosenza 25enne si lancia dal balcone durante perquisizione dei carabinieri e muore la madre | Si sentiva tormentato

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una perquisizione dei carabinieri, un ragazzo di 25 anni si è lanciato dal balcone di casa ed è morto. Era agli arresti domiciliari per questioni di droga e i militari erano intervenuti per un controllo. La madre ha riferito che il giovane si sentiva tormentato. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

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Fonti delle forze dell'ordine spiegano che il ragazzo si trovava agli arresti domiciliari per questioni di droga e che i militari erano intervenuti per un controllo. La madre e l'avvocato "Soffriva di depressione, era stato disposto un percorso al Centro di salute mentale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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