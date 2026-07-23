Durante una perquisizione dei carabinieri, un ragazzo di 25 anni si è lanciato dal balcone di casa ed è morto. Era agli arresti domiciliari per questioni di droga e i militari erano intervenuti per un controllo. La madre ha riferito che il giovane si sentiva tormentato. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Fonti delle forze dell'ordine spiegano che il ragazzo si trovava agli arresti domiciliari per questioni di droga e che i militari erano intervenuti per un controllo. La madre e l'avvocato "Soffriva di depressione, era stato disposto un percorso al Centro di salute mentale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Cosenza, 25enne si lancia dal balcone durante perquisizione dei carabinieri e muore, la madre: Si sentiva tormentato; Perquisizione dei carabinieri, 25enne ai domiciliari si lancia nel vuoto: un morto a Cosenza; Cosenza: 25enne muore dopo essersi lanciato, ammanettato, dal balcone durante una perquisizione; Cosenza, si getta dal balcone durante una perquisizione in casa: morto 25enne.

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