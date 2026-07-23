Le forze armate ucraine hanno attaccato almeno quattro magazzini di Wildberries nelle ultime settimane. La piattaforma di e-commerce, considerata la principale in Russia, è coinvolta in uno scontro che ha portato a un divorzio tra i soci e ha coinvolto un alleato del presidente russo. La situazione evidenzia le tensioni tra i due paesi e l’impatto del conflitto sulla logistica del gigante dell’e-commerce.

Dietro alla più grande piattaforma di e-commerce russa c'è uno scontro, un divorzio e un amico di Putin: l'Ucraina la sta attaccando Nell’ultima settimana le forze armate ucraine hanno colpito almeno quattro grossi magazzini di Wildberries, la principale piattaforma di e-commerce russa che per questo è soprannominata “la Amazon russa”. È presto per capire se si tratta di una nuova campagna di attacchi sistematici, paragonabile a quella contro le raffinerie che ha causato carenze di carburante, ma è chiaro che prendere di mira Wildberries consente di danneggiare l’economia russa. Oltre alle attività su internet, Wildberries ha una presenza capillare nel paese con 40mila tra negozi e punti di ritiro, anche nelle aree più remote della Russia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è Wildberries, la “Amazon russa”

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L’Ucraina ha colpito strutture di Wildberries (l’Amazon russo) uccidendo 8 personeOtto persone sono morte in un attacco con droni ucraini contro strutture di Wildberries, la principale piattaforma di e-commerce russa.

L’Ucraina sta prendendo di mira i magazzini della “Amazon russa”Droni ucraini hanno colpito i magazzini di Wildberries, la più grande piattaforma di e-commerce in Russia.

Argomenti più discussi: L'Ucraina colpisce altri magazzini di Wildberries, il principale rivenditore online russo; Raid ucraini sull'Amazon russo, Zelensky sente Witkoff e Kushner: ecco cos'è successo; Incendio in un orfanotrofio in Algeria: ci sono morti e feriti; L’Ucraina ha colpito strutture di Wildberries l’Amazon russo uccidendo 8 persone.

Wildberries è come la versione russa di Amazon reddit

Raid ucraini sull'Amazon russo, Zelensky sente Witkoff e Kushner: ecco cos'è successoCambiano gli uomini, ma non cambia la strategia: a inaugurare il nuovo corso ai vertici delle forze armate ucraine sono infatti gli efficaci attacchi profondi in Russia, dove stavolta a farne le spese ... bluewin.ch

Ma cos'ha mangiato il cervello ai giovani russi? Il fuggevole benessere economico in cui sono cresciuti dopo la perestrojka? Questa ride di fronte a un magazzino bombardato in cui sono probabilmente morte alcune persone del turno di notte, come altrove. # x.com