L’Ucraina sta prendendo di mira i magazzini della Amazon russa

Da ilpost.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Droni ucraini hanno colpito i magazzini di Wildberries, la più grande piattaforma di e-commerce in Russia. Gli attacchi si sono concentrati su strutture di stoccaggio gestite dall’azienda, nota come “la Amazon russa”. Non sono stati segnalati danni immediati o vittime. La notizia arriva mentre aumentano le tensioni tra i due Paesi, con operazioni militari e azioni di sabotaggio in corso.

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Gli attacchi coi droni ucraini stanno prendendo di mira le strutture di Wildberries, la più grande piattaforma russa di e-commerce che per questo è soprannominata “la Amazon russa”. I suoi magazzini sono stati colpiti almeno tre volte nell’ultima settimana in varie parti della Russia. Video diffusi sui social, e verificati da BBC, mostrano grossi incendi. Le autorità russe hanno detto che gli attacchi in tutto hanno ucciso 8 persone e ne hanno ferite decine, oltre a causare ovviamente danni economici. Il governo ucraino ha motivato gli attacchi sostenendo che Wildberries sia coinvolta nelle forniture militari e di droni all’esercito russo. La Russia nega, e rivolge accuse identiche ai servizi ucraini di e-commerce (l’esercito ucraino in realtà usa un e-commerce simile ad Amazon pensato apposta per il rifornimento militare). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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