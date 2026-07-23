Otto persone sono morte in un attacco con droni ucraini contro strutture di Wildberries, la principale piattaforma di e-commerce russa. Gli attacchi hanno preso di mira gli impianti dell’azienda, conosciuta come la “Amazon russa”. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli sui danni o sui responsabili. Nessuna informazione è disponibile sui danni alle infrastrutture o sui possibili motivi dell’attacco.

Gli attacchi coi droni ucraini stanno prendendo di mira le strutture di Wildberries, la più grande piattaforma russa di e-commerce che per questo è soprannominata “la Amazon russa”. I suoi magazzini sono stati colpiti almeno tre volte nell’ultima settimana in varie parti della Russia. I centri logistici gestiti da Wildberries in due città del sud-ovest della Russia sono stati colpiti da attacchi notturni e i lavoratori sono stati evacuati, ha dichiarato il fondatore. È la seconda volta in quattro giorni che l’Ucraina attacca gli impianti dell’azienda: nel fine settimana sono stati colpiti i magazzini di Tambov e Elektrostal, causando otto morti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Metropolitanmagazine.it - L’Ucraina ha colpito strutture di Wildberries (l’Amazon russo) uccidendo 8 persone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Wildberries: The Beginning…

Notizie e thread social correlati

L’Ucraina ha colpito San Pietroburgo, droni sul più grande terminal petrolifero russoAll’alba, un gruppo di droni gialli e blu ha attaccato uno dei principali terminal petroliferi di San Pietroburgo, situato sul Golfo di Finlandia.

L’esercito israeliano ha bombardato il sud del Libano, uccidendo 18 personeNella notte tra giovedì e venerdì, l’esercito israeliano ha lanciato bombardamenti su diverse città nel sud del Libano, vicino a Nabatieh.

Temi più discussi: Kiev lancia 400 droni mentre Mosca usa sempre più i missili balistici; Guerra in Ucraina, ultime notizie. Droni di Kiev colpiscono hub Wildberries, l’Amazon russa: otto morti e almeno 90 feriti; Ucraina, droni su Mosca: 3 morti e 5 feriti. La Russia ferma le sue navi nel Mar d’Azov; Guerra Ucraina, ultime notizie. A Kiev migliaia di persone in piazza contro rimozione Fedorov.

L'Ucraina ha quasi conquistato il Mar di Azov reddit

Guerra Ucraina Russia, al via incontro Lavrov-Rubio a Manila. LIVEIl ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno avviato un colloquio nella capitale filippina Manila. L'incontro si svolge a margine degli eventi rela ... tg24.sky.it

La Russia continuerà a colpire le navi coinvolte nel rifornimento militare del regime ucraino. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.Prima la convocazione dell'incaricato d'affari italiano a Mosca, Giovanni Scopa, e poche ore dopo l'espulsione dell'addetto militare e di un suo collaboratore. Come aveva promesso, la Russia ha rispos ... lastampa.it

Sembrava un film dell'orrore. Mi avevano appena operata quando subito dopo anche l'ospedale è stato colpito dai bombardamenti. Vogliamo solo che tutto questo finisca. Vogliamo tornare a casa. A parlare è una donna di 64 anni, sfollata da Kherson, Ucrai x.com