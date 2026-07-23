L’Ucraina ha colpito strutture di Wildberries l’Amazon russo uccidendo 8 persone

Da metropolitanmagazine.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Otto persone sono morte in un attacco con droni ucraini contro strutture di Wildberries, la principale piattaforma di e-commerce russa. Gli attacchi hanno preso di mira gli impianti dell’azienda, conosciuta come la “Amazon russa”. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli sui danni o sui responsabili. Nessuna informazione è disponibile sui danni alle infrastrutture o sui possibili motivi dell’attacco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli attacchi coi droni ucraini stanno prendendo di mira le strutture di Wildberries, la più grande piattaforma russa di e-commerce che per questo è soprannominata “la Amazon russa”. I suoi magazzini sono stati colpiti almeno tre volte nell’ultima settimana in varie parti della Russia. I centri logistici gestiti da Wildberries  in due città del sud-ovest della   Russia  sono stati colpiti da  attacchi notturni  e i lavoratori sono stati evacuati, ha dichiarato il fondatore. È la  seconda volta in   quattro giorni  che l’Ucraina attacca gli impianti dell’azienda: nel fine settimana sono stati colpiti i magazzini di  Tambov  e  Elektrostal, causando  otto morti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

l8217ucraina ha colpito strutture di wildberries l8217amazon russo uccidendo 8 persone
© Metropolitanmagazine.it - L’Ucraina ha colpito strutture di Wildberries (l’Amazon russo) uccidendo 8 persone
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Wildberries: The Beginning…

Video Wildberries: The Beginning…

Notizie e thread social correlati

L’Ucraina ha colpito San Pietroburgo, droni sul più grande terminal petrolifero russoAll’alba, un gruppo di droni gialli e blu ha attaccato uno dei principali terminal petroliferi di San Pietroburgo, situato sul Golfo di Finlandia.

L’esercito israeliano ha bombardato il sud del Libano, uccidendo 18 personeNella notte tra giovedì e venerdì, l’esercito israeliano ha lanciato bombardamenti su diverse città nel sud del Libano, vicino a Nabatieh.

Temi più discussi: Kiev lancia 400 droni mentre Mosca usa sempre più i missili balistici; Guerra in Ucraina, ultime notizie. Droni di Kiev colpiscono hub Wildberries, l’Amazon russa: otto morti e almeno 90 feriti; Ucraina, droni su Mosca: 3 morti e 5 feriti. La Russia ferma le sue navi nel Mar d’Azov; Guerra Ucraina, ultime notizie. A Kiev migliaia di persone in piazza contro rimozione Fedorov.

l ucraina ha colpitoGuerra Ucraina Russia, al via incontro Lavrov-Rubio a Manila. LIVEIl ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno avviato un colloquio nella capitale filippina Manila. L'incontro si svolge a margine degli eventi rela ... tg24.sky.it

l ucraina ha colpitoLa Russia continuerà a colpire le navi coinvolte nel rifornimento militare del regime ucraino. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.Prima la convocazione dell'incaricato d'affari italiano a Mosca, Giovanni Scopa, e poche ore dopo l'espulsione dell'addetto militare e di un suo collaboratore. Come aveva promesso, la Russia ha rispos ... lastampa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web