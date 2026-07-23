Il consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che modifica le regole sull’imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. La norma, nota come anti-maranza, ha suscitato reazioni contrastanti tra le opposizioni.

Il consiglio dei ministri del governo Meloni ha approvato il disegno di legge che apporta modifiche alla disciplina dell’imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. In sostanza, come ha dichiarato la premier, “se prima si presumeva l’incapacità, oggi si presume la responsabilità”. Le opposizioni hanno attaccato l’esecutivo, esprimendo giudizi negativi sulla cosiddetta norma ‘anti-maranza‘. Cosa dice la norma ‘anti-maranza’ approvata dal governo Meloni “L’articolo 1 dello schema di disegno di legge – si legge nel testo – interviene sull’attuale disciplina dettata dall’articolo 98 del codice penale, introducendo una diversa regola probatoria in materia di accertamento della capacità di intendere e di volere dei minori di età compresa fra quattordici e diciotto anni”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cos'è la norma anti-maranza approvata dal governo Meloni, scoppia la polemica dalle opposizioni

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LA LEGGE ANTI MARANZA!

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Il governo approva la norma 'anti maranza', Meloni: "Chi sbaglia risponde delle proprie azioni"Il governo ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull'imputabilità dei minori.

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Il tetto alle detrazioni varato dal governo è una buona misura? Nel contributo che vi proponiamo questa settima, scritto da Mario Dal Co, Presidente della Fondazione Alma Dal Co ETS, si rilevano molteplici potenziali profili di incostituzionalità della norma. Sec x.com

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