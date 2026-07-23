Cosa pensa Djokovic di Sinner e Alcaraz la confessione | Perché li prenderei a calci – Il video

Durante il Fanatics Fest di New York, Novak Djokovic ha commentato i suoi rivali più giovani, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, affermando scherzosamente che li prenderebbe a calci. Le sue parole hanno fatto rapidamente il giro sui social media, suscitando commenti tra i fan e gli appassionati di tennis. Djokovic non ha fornito ulteriori dettagli o motivazioni, limitandosi a una battuta sulla competizione tra i tennisti.

Novak Djokovic si è lasciato andare a una battuta diventa presto virale sui suoi due rivali più giovani, l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, durante gli appuntamenti del Fanatics Fest di New York. Il campione serbo ha preso parte al programma «The Shop», in compagnia di LeBron James e Maverick Carter. «Vorrei prenderli a calci nel sedere tutti i giorni della settimana», ha scherzato Djokovic, per poi aggiungere un confronto generazionale: «Quando li vedo giocare, ci sono stili contrastanti rispetto a Federer e Nadal ». Djokovic: «Sinner e Alcaraz mi ricordano me stesso». Al di là del tono scherzoso, il numero uno ex del mondo ha ammesso di rivedersi molto nei due giovani tennisti: «Carlos e Jannik sono le forze dominanti nel tennis, questi due ragazzi mi ricordano tantissimo me stesso. 🔗 Leggi su Open.online

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