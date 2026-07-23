Un corteo di trattori ha attraversato le strade di Sant’Apollinare, segnando il ritorno della Festa dell’Aratura. La manifestazione, che si tiene ogni anno, ha visto la partecipazione di numerosi mezzi agricoli e agricoltori. La sfilata ha coinvolto il centro del paese, con le macchine che hanno sfilato in fila. La festa celebra le tradizioni agricole e il legame con la terra della zona.

Ci sono tradizioni che nascono quasi per caso, ma che con il passare degli anni si trasformano in un appuntamento capace di crescere e resistere nel tempo, senza mai perdere il legame con il proprio territorio. La festa dell’Aratura a Castello di Serravalle ne è un esempio concreto: ideata nell’estate del 2001 da Giorgio Neri, commerciante con la passione per i motori, recentemente scomparso, la manifestazione si conferma ancora oggi come un grande evento destinato a ripetersi ogni anno, ma soprattutto come un momento di ritrovo pensato per l’intera comunità. Nel fine settimana, infatti, il rombo dei trattori tornerà a risuonare nella piana della chiesa di Sant’Apollinare, tra stand gastronomici e musica per tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corteo di trattori a Sant’Apollinare. La Festa dell’Aratura si rinnova

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