Il 20 luglio si celebra Sant’Apollinare, considerato il primo vescovo di Ravenna e martire. È stato una figura importante tra la fine del I secolo e l’inizio del II, riconosciuto come testimone della fede cristiana. La sua figura è associata alla prima organizzazione ecclesiastica della città e al ruolo di guida spirituale. La commemorazione avviene ogni anno in questa data, senza variazioni.

Il 20 luglio la Chiesa commemora Sant’Apollinare, vescovo e martire, tradizionalmente riconosciuto come primo pastore di Ravenna tra la fine del I e gli inizi del II secolo. Secondo antica memoria, fu discepolo dell’apostolo Pietro e inviato ad annunciare il Vangelo nella città adriatica e nel porto di Classe, dove organizzò una comunità stabile e ordinò i primi ministri. Le fonti tardo?antiche e gli Acta riferiscono persecuzioni, esili e ritorni, con guarigioni e segni attribuiti alla sua predicazione. Più che i particolari leggendari, conta la testimonianza storica del suo martirio e del sepolcro venerato presso Classe, da cui fiorì un culto continuo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Sant’Apollinare, vescovo e martire: primo pastore di Ravenna e testimone della fede

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