Corso serale alberghiero a Ladispoli aperta la manifestazione d’interesse

È stata aperta una manifestazione d’interesse per un corso serale dedicato all’Enogastronomia e all’Ospitalità Alberghiera a Ladispoli. La proposta mira a offrire un’opportunità formativa in orario serale, rivolta a chi desidera approfondire queste specializzazioni. La decisione sulla realizzazione dipende dall’interesse raccolto e dalle eventuali adesioni. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sui tempi di avvio o sui requisiti di partecipazione.

Ladispoli, 23 luglio 2026 – Un corso serale dedicato all’Enogastronomia e all’Ospitalità Alberghiera potrebbe arricchire l’offerta formativa di Ladispoli. L’ISIS “Giuseppe Di Vittorio” ha avviato una manifestazione d’interesse per verificare quante persone sarebbero disponibili a frequentare il nuovo percorso a partire dall’ anno scolastico 20272028. L’obiettivo del questionario è rilevare il fabbisogno del territorio e raccogliere dati utili a sostenere la richiesta di attivazione del corso. L’istituto invita a partecipare esclusivamente le persone realmente interessate a una futura iscrizione. Corso serale alberghiero a Ladispoli: come partecipare. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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