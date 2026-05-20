Ladispoli incendio vicino all’Istituto alberghiero | studenti evacuati in divisa da cucina

Questa mattina a Ladispoli si è verificato un incendio in un’area di sterpaglie nei pressi dell’Istituto alberghiero. La colonna di fumo si è sollevata vicino alla scuola, mentre alcuni studenti sono stati evacuati indossando divise da cucina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, senza segnalare feriti o danni all’edificio scolastico. La situazione è stata sotto controllo dopo l’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Ladispoli, 20 maggio 2026 – Momenti di apprensione questa mattina nei pressi dell’ Istituto alberghiero di Ladispoli, dove un incendio divampato in un’area di sterpaglie ha provocato una densa colonna di fumo vicino alla scuola. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da una zona esterna all’edificio scolastico, interessando la vegetazione secca presente nelle vicinanze. Il fumo si è rapidamente diffuso nell’area, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e l’evacuazione dell’istituto. Gli studenti sono stati fatti uscire in fretta dalla struttura. Molti erano ancora in divisa da cucina, con gli abiti utilizzati durante le attività didattiche e di laboratorio, e si sono radunati all’esterno in attesa del completamento delle operazioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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