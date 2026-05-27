Pubblicata la manifestazione di interesse per la gestione del lido inclusivo a Vasto

Il Comune di Vasto ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta agli enti del terzo settore per la gestione del “Lido Insieme” durante la stagione balneare 2026. La richiesta riguarda l’affidamento della gestione del lido inclusivo. La procedura è aperta fino a una data stabilita. Non sono stati annunciati altri dettagli sulle modalità di partecipazione o sui requisiti richiesti.

Il Comune di Vasto rende noto di aver pubblicato una manifestazione di interesse rivolta agli enti del terzo settore per l’affidamento della gestione del “Lido Insieme” per la stagione balneare 2026. La struttura, situata sul litorale di Vasto Marina, è pensata specificamente per garantire la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Aeroporti di Catania e Comiso, cessione del 51% della Sac: al via la manifestazione di interesseAeroporti di Catania e Comiso hanno annunciato l'apertura di una manifestazione di interesse per la cessione del 51% delle quote della SAC, la...

Campo outdoor "Vincenzo D'Amico", pubblicata la gara per la gestioneÈ stata pubblicata la gara per affidare la gestione del campo sportivo outdoor polifunzionale “Vincenzo D’Amico”.

Temi più discussi: Aeronautica, la Regione finanzia con 4 milioni la formazione dei giovani manutentori: pubblicata la manifestazione di interesse rivolta agli Enti formativi; Mercato ittico di Schiavonea, otto box esterni verso il riuso: pubblicata la manifestazione d’interesse; Terzo settore - Manifestazione di interesse per un progetto contro il disagio giovanile; Conclusione procedure avviso pubblico convenzioni, pubblicata la determina.

Blocco del Brennero: Cipra, 'dalla manifestazione un segnale forte'. 'Urgente adottare misure efficaci per ridurre il traffico di transito' #ANSA x.com

Voucher per Assistenti di Volo: pubblicata la manifestazione di interesse. L’assessora del Lavoro D. Manca: Prospettive occupazionali in un settore in forte crescita per i ...Cagliari, 16 Aprile 2026 - È stata pubblicata sul sito dell’ASPAL la manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione del catalogo formativo per l’erogazione di voucher destinati al ... regione.sardegna.it

Successo a Palermo: Come una sola PEC ha salvato un caso di cittadinanza post-riforma reddit

'Difendiamo la sanità pubblica in Piemonte', in 5.000 alla manifestazione a TorinoFimmg per i medici di medicina generale, l'Ordine degli assistenti sociali, Arci e Libera. Cisl, Uil, Cimo, i sindacati degli infermieri Nursind e Nursing up sono tra coloro che hanno annunciato la no ... ansa.it