Su social e media si moltiplicano commenti e post tra corsa, nuoto e riferimenti al machismo, in un clima di polemiche pubbliche. I toni sono spesso accesi e provocatori, con scambi di battute che sembrano più spettacoli teatrali che discussioni serie. Le conversazioni si svolgono in uno spazio virtuale che si trasforma in un vero e proprio teatro di provocazioni e schermaglie.

C’è un non-luogo del dibattito estivo, una dépendance della politica, ma sarebbe meglio dire un camerino, visto i toni da pochade che sta assumendo, che è ormai impossibile ignorare. Beninteso, a patto di collocarlo nella sua dimensione naturale, ovvero quella variante contemporanea del circo che è l’intrattenimento social. Signore e signori, ecco a voi allora il gran circo Renzi-Vannacci. Un misto di gara di freddure, machismo bozzettistico (seppur la forma fisica penda oggettivamente a favore del generale, ma proprio per questo l’altro rilancia con furore parossistico), ricerca ossessiva del meme migliore. Da un certo punto di vista, è la fisiologica messinscena (nel senso letterale, la mise-en-scène narrativa) di qualcosa che fino a ieri si sussurrava fuori scena. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Corsa, nuoto e machismo: circo social Renzi-Vannacci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vannacci e Renzi si sfidano alla maratona, il generale rilancia: “Corsa e nuoto in Sardegna”Il generale Vannacci ha accettato la sfida di Matteo Renzi, ex premier noto sui social come Kraken, e ha proposto di partecipare a una maratona e a...

Vannacci rilancia la sfida a Renzi, "17 ottobre maratona e 3 miglia a nuoto": poi la frecciata sulla LeopoldaUn leader politico ha annunciato sui social di aver sfidato un ex collega a una gara sportiva.

Renzi sfida Vannacci: Corriamo una maratona, Kraken contro GeneraleAccetto la sfida e rilancio. Renzi, ti aspetto il 4 ottobre in Sardegna. Risparmia il fiato e lascia il distintivo a casa: due miglia a nuoto più mezza maratona, afferma Vannacci. Il leader di Futur ... lastampa.it

La sfida a nuoto tra Renzi e Vannacci. Barelli (FI): Chi vince? Per postura fisica, il generaleIl leader di Italia viva e il generale si provocano e punzecchiano sui social da giorni. Rivalità a colpi di guanto, tra corsa e bracciate in acqua. Il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, n ... ilfoglio.it